Schianto fatale

Incidente sulla Sp 6, è deceduto il ciclista travolto in bici

Aveva 53 anni ed era residente nella zona

Incidente sulla Sp 6, è deceduto il ciclista travolto in bici

Sovico · 09/07/2026 alle 13:00

di

Non ce l’ha fatta il ciclista travolto da un’auto sul viadotto tra Sovico e Macherio: l’uomo è deceduto in ospedale al San Gerardo di Monza.

E’ morto dopo l’arrivo in ospedale

E’ deceduto in ospedale, a Monza, il 53 enne che questa mattina è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente, mentre era sulla bici. L’incidente è avvenuto lungo la Sp6, all’altezza del viadotto tra Sovico e Macherio. Gravissime le condizioni quando è arrivato al San Gerardo e inutili sono stati i tentativi di salvargli la vita.

E’ stato sbalzato nel fossato

L’uomo residente nella zona  è stato urtato da una vettura, una Toyota Yaris condotta da un 48enne e sbalzato nel fossato accanto alla carreggiata, riportando lesioni che sono risultate  poi  fatali.

Le indagini

Si sono occupati del grave incidente i militari della Stazione di Biassono insieme ai colleghi della Radiomobile di Monza  cui spetterà ricostruire esattamente la dinamica dello scontro.  Sul posto sono arrivati  anche gli agenti della Polizia locale di Sovico,  i vigli del fuoco e ambulanza e automedica.

Tu cosa ne pensi?