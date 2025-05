Domani i funerali del motociclista morto in un incidente

Saranno celebrati domani, sabato 3 maggio 2025, i funerali di Sebastian Monguzzi, 55 anni, il motociclista di Lazzate morto in un incidente a Lentate sul Seveso nel pomeriggio del 25 aprile.

Addio a Sebastian Monguzzi

Il 55enne, di professione magazziniere, intorno alle 17.15, stava rientrando a casa in sella alla sua moto percorrendo la via Alessandro Manzoni, quando, probabilmente a causa di un malore, è andato fuori strada, finendo nella roggia che costeggia la carreggiata, per poi essere sbalzato a diversi metri di distanza. La moglie Caterina, che lo precedeva a bordo di un'auto, ha praticamente assistito a tutta la scena. Inutili i soccorsi: il marito è deceduto poche ore dopo all'ospedale di Monza.

Domani i funerali

Domani, alle 10.30, nella parrocchia di San Lorenzo a Lazzate, la comunità gli darà l'ultimo saluto, stringendosi al papà, alla moglie, alla figlia e a tutti i famigliari. Dopo la celebrazione la salma proseguirà per la cremazione.