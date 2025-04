E' morto il motociclista di Lazzate coinvolto in un incidente

Non c'è stato niente da fare per il 54enne di Lazzate vittima di un incidente mentre stava percorrendo in moto via Manzoni a Lentate sul Seveso.

Grave incidente in moto, morto un motociclista

Trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, è deceduto poche ore dopo. Troppo gravi le ferite riportate a seguito dello schianto, avvenuto mentre stava rientrando a casa insieme alla moglie, che lo precedeva in auto. Con il mezzo il 54enne è finito in una roggia, poi è stato sbalzato a diversi metri di distanza in un campo.

La salma a disposizione dell'autorità giudiziaria

La salma è stata messa a diposizione dell'autorità giudiziaria. Da capire se il lazzatese sia stato colto da un malore o se abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi.