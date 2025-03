Accuse di abusi sessuali per don Samuele Marelli

Seregno: accuse di abusi sessuali sui ragazzi che frequentavano l’oratorio per don Samuele Marelli.

Pesanti accuse per don Samuele Marelli

Le accuse del Tribunale ecclesiastico vengono mosse a don Samuele Marelli, 49 anni, in passato direttore della Fom - Fondazione degli oratori milanesi e fino ai primi mesi del 2024 vicario della comunità religiosa Giovanni Paolo II di Seregno, nonché responsabile della pastorale giovanile che comprende sei parrocchie.

Il processo canonico per il sacerdote

Le ultime notizie ufficiali sul religioso risalgono al mese di maggio dello scorso anno, quando la Curia avevano annunciato il definitivo “distacco” del prete dagli incarichi pastorali in città per permettergli un “recupero psico-fisico”. In realtà sul religioso era già stato avviato un processo canonico per presunti abusi di natura sessuale: la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale è attesa ad aprile.

Il fascicolo presso la Procura di Monza

Nel frattempo anche la Procura di Monza ha aperto un fascicolo, sul quale non trapela alcuna informazione, per esigenze di riserbo istruttorio. Al momento non si conoscono il numero di potenziali vittime (l’indagine preliminare delle autorità ecclesiastiche avrebbe sentito una decina di ragazzi) e il tenore delle accuse, ma, secondo indiscrezioni, lo scenario per il sacerdote di origini comasche sarebbe molto “grave”.