Donna aggredita nel sottopasso della stazione: 32enne arrestato

Tenta di rapinare una donna aggredendola all'interno della stazione ferroviaria di Arcore : arrestato dai carabinieri della compagnia di Monza.

Attimi di paura quelli vissuti mercoledì mattina della scorsa settimana all'interno della stazione di via Martiri della Libertà.

I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne nigeriano a seguito di una tentata rapina all'interno della stazione ferroviaria di Arcore.

Aggredita nel sottopasso della stazione

Dopo aver ricevuto la chiamata d'emergenza, i militari hanno raggiunto prontamente la stazione dei treni, ove una donna aveva riferito di esser stata appena aggredita da un uomo: quest'ultimo, al rifiuto di consegnargli alcune monete, l'aveva afferrata con forza ai polsi e spinta contro il muro, impedendole di divincolarsi.

Solo la presenza di alcuni passanti ha salvato la donna. Infatti il 32enne ha allentato la presa sulla vittima, consentendole di liberarsi e di raggiungere un'amica. E' stata quest'ultima a chiedere immediatamente aiuto al 112.

L'uomo è stato arrestato

Dalla descrizione fornita dalla donna, i militari intervenuti riuscivano ad individuare immediatamente il soggetto che ancora si aggirava per la stazione e bloccarlo (non ha opposto resistenza). Lo stesso, irregolare sul territorio, veniva arrestato in flagranza. Nel corso del rito per direttissima, il Giudice, su richiesta della Procura di Monza, ha convalidato l'arresto ed applicato al trentenne (da ritenersi non colpevole fino a sentenza irrevocabile) la misura cautelare del divieto di dimora in questa Regione.