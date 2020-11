Donna minacciata col coltello e rapinata: un manette giovane di Seregno

Brutto episodio nella serata di ieri, mercoledì 4 novembre 2020, a Mariano Comense. Una donna è stata minacciata col coltello e rapinata: un manette è finito un giovane di Seregno

Donna minacciata col coltello e rapinata a Mariano

I militari della Tenenza di Mariano Comense, nella serata di ieri, dopo un’accurata e immediata attività info-investigativa, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino italiano classe 2001, di Seregno, per il reato di rapina aggravata. Il provvedimento pre-cautelare è stato adottato a seguito della segnalazione, arrivata nella serata al 112, in cui veniva segnalata la violenza subita in Piazza Roma.

Aveva da poco prelevato allo sportello bancomat

La vittima, una donna residente in città, subito dopo aver prelevato allo sportello bancomat, è stata avvicinata dal malintenzionato, il quale, puntandole contro un coltello con lama ricurva ed appuntita, le intimava di consegnargli il denaro appena ritirato. Il rapinatore, ottenuto l’importo prelevato (pari a 150 euro), è fuggito subito dopo in direzione della stazione ferroviaria.

Rapinatore in manette

Le indagini, condotte in maniera approfondita dagli operanti della Tenenza di Mariano Comense immediatamente giunti sul posto, hanno sin da subito consentito di giungere all’identificazione dell’autore del reato (sulla base della descrizione fornita dalla vittima del suo aggressore). Il giovane è stato individuato e bloccato mentre usciva da un vicino supermercato dove aveva consumato parte della refurtiva (circa 5 euro). Rinvenuta sulla sua persona la restante refurtiva, posta sotto sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale del Bassone di Como.

