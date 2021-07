Donna di 76 anni trovata morta in casa. Questa mattina inutili i soccorsi del personale del 118 in via Molteni: sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione locale. Il decesso per cause naturali.

Anziana trovata morta in casa

Prima delle 8 di questa mattina, venerdì 30 luglio, la disgrazia in via Molteni, in centro città. Una donna di 76 anni è stata trovata morta nella sua abitazione al primo piano di un condominio. Inutili i soccorsi del personale del 118 di Seregno Soccorso. Il decesso per cause naturali, probabilmente il giorno precedente.

L'intervento dei soccorritori

In via Molteni, oltre al personale sanitario con l'ambulanza del 118, sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento locale. Per entrare in casa, con la porta regolarmente chiusa, i pompieri hanno raggiunto il balcone e aperto una finestra. Sul posto anche i Carabinieri della stazione locale, che hanno constatato le cause naturali del decesso.

Non rispondeva alla vicina di casa

L'anziana viveva sola in casa. I condomini non l'avevano vista il giorno precedente e la vicina l'aveva chiamata più volte al telefono ma senza risposta. Giovedì la 76enne non aveva ritirato nemmeno il pranzo fornito dal Comune e consegnato dagli incaricati di Seregno Soccorso. Questa mattina è scattato l'allarme alle Forze dell'ordine e, prima delle 8, la tragica scoperta della pensionata morta in casa. Di recente un episodio analogo a Giussano.