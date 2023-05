Donna russa minaccia i Carabinieri: "Vi faccio fucilare", denunciata

Ha minacciato i Carabinieri: "Vi mando al fronte, vi faccio fucilare". Donna russa denunciata per resistenza a Misinto.

Due interventi dei Carabinieri in una villetta di Misinto

In meno di un mese i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno sono intervenuti ben due volte a Misinto dove, nella villetta dei propri suoceri, vive una ragazza 28enne di origini russe, vedova.

Una giovane russa aveva incendiato la casa dopo una lite coi suoceri

La donna, da tempo dedita al consumo smodato di alcol, spesso ne abusava degenerando in comportamenti aggressivi e fuori controllo nei confronti dei suoceri che vivevano nell’appartamento adiacente. Bastava una minima discussione per futili motivi - quale la banale richiesta di abbassare il volume della televisione a tarda ora - per mandare in escandescenza la donna. Un mese fa, dopo avere messo a soqquadro casa e aver lanciato piatti, vasi e suppellettili varie, aveva addirittura provocato un incendio che aveva reso inagibile due terzi della villetta. Dopo quell’evento si era fatta ospitare a casa di un amico per poi essere nuovamente mandata via per avere anche lì distrutto diversi mobili e arredi.

Tensioni e liti continue, poi la minaccia ai Carabinieri

Infine era stata nuovamente accolta a casa dei genitori del suo defunto marito ma, sin dal suo rientro nella villetta, la convivenza era stata caratterizzata da continui momenti di tensione, rabbia e delirio con discussioni che improvvisamente degeneravano per i più futili dei motivi.

Infine, negli ultimi giorni la 28enne russa si è resa protagonista di altri due episodi andando in escandescenza contro i suoceri, con la minaccia di bruciare il resto della casa, e prendendosela contro i militari e il personale sanitario intervenuto con minacce e offese quali «Vi mando al fronte (ucraino, nda)», «Vi faccio fucilare tutti».

Denunciata per resistenza

In entrambi i casi la donna era stata bloccata dai militari prima che potesse lanciare piatti, bicchieri o bottiglie o compiere azioni violente contro i suoceri e il personale del “118” e poi, riportata la situazione alla calma, è stata denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.