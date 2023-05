Scappato ai Carabinieri dopo una folle corsa in auto, è stato identificato e denunciato

Era fuggito a piedi al termine di una folle corsa in auto, da Correzzana a Besana in Brianza. A quattro giorni di distanza è stato identificato e denunciato dai Carabinieri. Si tratta di un 34enne di origine marocchina, casa a Besana, senza patente, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

La corsa spericolata

Lunedì pomeriggio, 8 maggio, l'uomo non si era fermato a un posto di controllo a Correzzana ed era fuggito a bordo di un'Audi A3. Una corsa folle e spericolata proseguita per oltre trenta chilometri fino a Besana dove il 34enne aveva imboccato una strada a fondo cieco ed era rimasto bloccato da due dissuasori stradali in pietra. Lì aveva abbandonato l'auto e proseguito la fuga a piedi, dileguandosi nella boscaglia.

Lungo i trenta chilometri in più occasione era stata sfiorata la tragedia: incurante dell’intenso traffico, il marocchino aveva effettuato pericolosissime manovre, procedendo in contromano e sfiorando alcuni pedoni. Addirittura in piazza Mazzini di Casatenovo, nel Lecchese, aveva quasi travolto una pattuglia della Polizia Locale che aveva tentato di fermarlo.

Identificato e denunciato

Gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri della stazione di Besana in Brianza a seguito del ritrovamento dell’auto hanno permesso di identificare il 34enne, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per guida senza patente.

Nel corso della perquisizione effettuata oggi, venerdì 12 maggio, sull’Audi A3, alla presenza dell’indagato e del suo avvocato, sono state trovate tracce di cocaina. Un particolare che, alla luce dei precedenti penali del marocchino, hanno indotto i militari a sospettare che la fuga di lunedì sia stata determinata proprio dalla presenza di un maggiore quantitativo di stupefacente nell'abitacolo.