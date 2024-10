Doppia spaccata: prese di mira le farmacie di Seveso e Lentate

Doppia spaccata notturna: prima alla comunale di Seveso, poi alla farmacia Ventura di Camnago, frazione di Lentate sul Seveso. Anche se al momento non c’è la certezza assoluta, è molto probabile che gli autori siano gli stessi, anche perché il modus operandi è stato pressoché identico.

In entrambi i casi ad agire sono stati due uomini, parrebbe stranieri, che hanno sfondato le vetrate con un tombino strappato da terra.

«Dalle telecamere si notano due individui, coi volti travisati da mascherina e cappuccio, che dapprima cercano di sradicare un chiusino sulla strada principale - racconta Paola Ferrari , responsabile della farmacia comunale di corso Isonzo a Seveso - Non riuscendoci, si sono spostati sul retro, hanno preso un altro tombino e lo hanno utilizzato per rompere il vetro dello studio».

Pochi minuti prima delle 3 di notte sono quindi riusciti a entrare nella farmacia, dove sono rimasti per circa mezz’ora.

«Hanno cercato i soldi, ma non li hanno trovati perché non ne teniamo - prosegue la dottoressa - In compenso hanno lasciato tanti danni e sparso sangue ovunque, che devono aver perso dopo essersi tagliati con il vetro. Per tamponare le ferite devono aver utilizzato il mio camice, che era l’unica cosa che mancava all’appello».