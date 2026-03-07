Doppio furto a scuola, denunciato un 31enne

Nel mirino l'aula di informatica della scuola Don Giussani di Baruccana: erano stati asportati pc e tablet.

Nella giornata di martedì 3 marzo 2026, i Carabinieri della Stazione di Seveso hanno denunciato in stato di libertà un 31enne residente in città, ritenuto responsabile del reato di ricettazione. L’intervento, da cui ha tratto origine l’attività che ha condotto alla denuncia, è stato eseguito nelle prime ore del mattino, nell’ambito dell’esecuzione di un decreto di perquisizione delegato dalla Procura della Repubblica di Monza.

Sebbene i militari stessero cercando fonti di prova relative a un altro reato, all’interno dell’abitazione dell’uomo hanno rinvenuto 26 dispositivi tablet e 5 computer notebook che, a seguito di rapide indagini, sono risultati essere provento di un furto commesso all’Istituto Comprensivo Adua di Seveso quella stessa notte, precisamente nell’aula di informatica della scuola secondaria di primo grado Don Giussani di Baruccana.

Gli accertamenti hanno permesso di ricollegare la refurtiva a uno dei due episodi di furto di cui recentemente era stato vittima l’istituto scolastico: il primo risalente al fine settimana tra venerdì 20 e la mattina di lunedì 23 febbraio 2026, quando ignoti si erano introdotti nella scuola, riuscendo a sottrarre 6 notebook e un personal computer dall’aula di informatica; il secondo commesso tra il 2 e il 3 marzo. Durante quest’ultimo episodio, i malviventi avevano colpito nuovamente la stessa aula, questa volta impossessandosi di altri 5 notebook e di ben 26 tablet.

Il materiale elettronico recuperato è stato posto sotto sequestro e custodito in attesa della formale restituzione alla direzione scolastica. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione Carabinieri di Seveso, che prosegue nelle indagini per identificare eventuali complici.

Nel corso dell’operazione in casa dell’indagato, i Carabinieri hanno rintracciato anche un cittadino extracomunitario sprovvisto di documenti. A seguito delle attività volte alla sua completa identificazione, l’uomo è risultato essere inottemperante a un ordine di espulsione emesso nell’ottobre 2023 dal Questore di Monza. Anche per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per violazione della legge sull’immigrazione.