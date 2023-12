Doppio raid nella palestra, squarciati materassini e attrezzature rovinate

Doppio raid nella palestra di via Fiume a Nova Milanese: squarciati materassini e rovinate le attrezzature. Vandali in azione, danni alla Elga Sport.

Vandali in azione

Altro atto vandalico a Nova Milanese. Dopo che nella notte di mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre erano state prese di mira la Madonnina del Villoresi e diverse auto parcheggiate in via Grandi e via Vanzati, questa volta, a una settimana di distanza, i vandali (non è detto siano gli stessi) hanno fatto irruzione nella palestra della scuola di via Fiume. Due intrusioni in pochi giorni, una di queste ha causato gravi danni con materassini squarciati e materiale sottosopra. Un vero e proprio atto vandalico. Ad accorgersi e a subire i danni è stata la società Elga Sport di ginnastica artistica, che ha sede a Nova e che in città si allena, oltre che nella palestra di via Fiume, anche in quelle di via Da Vinci e di via Mazzini.

Porte divelte e materiale rovinato

A raccontare l’accaduto è Simona Ambanelli, tra i soci fondatori del sodalizio.

"Un primo tentativo era già stato effettuato tra martedì e mercoledì alla porta d’ingresso principale. Il Comune aveva provveduto a cambiare le serrature. Il giorno successivo abbiamo scoperto un disastro – racconta – Vero che è periodo di festa, ma le nostre squadre si allenano comunque, per questo dovevamo usufruire della struttura. All’arrivo abbiamo trovato che erano stati forzati un maniglione antipanico e la porta sul retro. Ci siamo ritrovati di fronte a un materassone squarciato, materassini gonfiabili bucati, danni all’attrezzatura e materiale completamente buttato all’aria".

Un atto vandalico fine a se stesso quindi, visto che in palestra non è stato sottratto nulla.

Non è la prima volta

La società ha presentato denuncia ai Carabinieri. Tanta però è l’amarezza, mista alla rabbia, anche perché non si tratta della prima volta: