Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 24 gennaio, a Cesano Maderno dove un uomo di 92 anni è stato travolto dal treno nei pressi del passaggio a livello dell'ex stazione ferroviaria di corso Libertà.

Dramma a Cesano: 92enne muore travolto dal treno

Ancora non è chiara la dinamica del grave incidente avvenuto poco dopo le 15.30 e che ha fatto immediatamente scattare i soccorsi. Sul posto, in base a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, si sono portati i Vigili del fuoco di Monza oltre ai volontari della Croce rossa Comitato Alte Groane e l'automedica in codice rosso. Purtroppo nonostante i soccorsi tempestivi per l'anziano non c'è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Per chiarire con precisione quanto accaduto sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Desio e gli agenti della Polizia locale di Cesano Maderno e la Polfer.

La circolazione sul tratto ferroviario in questione è al momento interrotta con ovvie ripercussioni e ritardi dei treni.