Dramma a Cornate: ritrovato un corpo senza vita lungo l'Adda

Dramma a Cornate: lungo il fiume Adda è stato ritrovato il corpo ormai senza vita di una ragazza di 22 anni. Da quanto appreso, dovrebbe trattarsi della persona che questa mattina, lunedì 19 agosto, è precipitata dal ponte di Paderno d'Adda.

Ritrovato un corpo lungo l'Adda

Il ritrovamento è avvenuto questo pomeriggio. L'allarme era scattato intorno alle 16.30, quando la macchina dei soccorsi è intervenuta lungo l'alzaia, all'altezza della centrale elettrica "Bertini" in seguito a una segnalazione. In azione Vigili del fuoco, sommozzatori e Carabinieri, così come gli uomini del 118. Poi, dopo qualche minuto, la conferma del ritrovamento di un corpo ormai senza vita.

Era precipitata dal ponte

Si tratta purtroppo della ragazza che questa mattina, intorno a mezzogiorno, è stata vista precipitare dal ponte San Michele di Paderno. I colleghi di PrimaMerate avevano riportato la notizia dopo che alcuni passanti avevano lanciato l'allarme: erano stati loro a notare una persona cadere nel vuoto e poi sprofondare nell'acqua senza più riemergere. Immediatamente erano giunti sul posto i soccorsi per provare a salvare la ragazza: ma ogni speranza si è spenta poco fa, con la conferma del decesso. Ogni ipotesi è aperta, anche se la più probabile è quella del gesto estremo.