Dramma ad Arcore, anziano precipita dal balcone di casa e muore sul colpo

Alba drammatica ad Arcore. Intorno alle prime ore di stamattina, venerdì 27 febbraio, la tragedia si è consumata in un condominio di via Lombardia, dove un anziano, che viveva in casa da solo, è precipitato dal balcone della propria abitazione, perdendo la vita. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa i quali hanno notato il corpo dell’uomo, ormai privo di vita, adagiato vicino al corsello dei box.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con un’ambulanza e una automedica, ma per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
L’intervento delle autorità
I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono stati affidati ai Carabinieri della stazione di Arcore. Sul luogo della tragedia era presente il Luogotenente Luca Carboni per coordinare le operazioni e raccogliere le testimonianze necessarie a fare luce sulle ultime ore dell’uomo.
Secondo le prime informazioni, il gesto parrebbe legato a un momento di profondo sconforto e fragilità personale, un dolore silenzioso che si è concluso nel modo più tragico tra lo sgomento dei vicini di casa e di coloro che lo conoscevano.