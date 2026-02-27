Dramma ad Arcore, anziano precipita dal balcone di casa e muore sul colpo

Sul posto i Carabinieri di Arcore coordinati dal Luogotenente Luca Carboni e i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo

Alba drammatica ad Arcore. Intorno alle prime ore di stamattina, venerdì 27 febbraio, la tragedia si è consumata in un condominio di via Lombardia, dove un anziano, che viveva in casa da solo, è precipitato dal balcone della propria abitazione, perdendo la vita. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa i quali hanno notato il corpo dell’uomo, ormai privo di vita, adagiato vicino al corsello dei box.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con un’ambulanza e una automedica, ma per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’intervento delle autorità

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono stati affidati ai Carabinieri della stazione di Arcore. Sul luogo della tragedia era presente il Luogotenente Luca Carboni per coordinare le operazioni e raccogliere le testimonianze necessarie a fare luce sulle ultime ore dell’uomo.

Secondo le prime informazioni, il gesto parrebbe legato a un momento di profondo sconforto e fragilità personale, un dolore silenzioso che si è concluso nel modo più tragico tra lo sgomento dei vicini di casa e di coloro che lo conoscevano.