Covid-19, drive-in al velodromo di Cesano Maderno. L’apertura è prevista a dicembre.

Oggi, giovedì 19 novembre 2020, il sindaco di Cesano Maderno, Maurilio Longhin, visiterà l’area del velodromo per un sopralluogo in vista dell’apertura in città di un drive-through, un punto tamponi per i pazienti dei medici di base. I pazienti potranno accedere con la propria autovettura. Il servizio sarà attivo a dicembre. Ne ha dato notizia poco fa l’Amministrazione comunale.

Tensostruttura al velodromo

Col sindaco saranno presenti anche i rappresentanti dei medici di medicina generale. Il Comune installerà una tensostruttura e sarà messa a disposizione dei sanitari la nuova sede dell’associazione Campus Major, inaugurata il 17 ottobre scorso dall’Amministrazione comunale, grazie ad un accordo con l’associazione presieduta da Vito Caprara.

I numeri del contagio in città

L’Amministrazione comunale poco fa ha dato l’aggiornamento, tramite la pagina Facebook del Comune, dei contagi in città. Dal 1 ottobre i casi di persone contagiate sono stati 1.461 (dati del 18 novembre). Dal 15 novembre ci sono stati 9 casi di persone decedute, casi che ricomprendono anche le Rsa. L’andamento dei contagi continua ad essere altalenante.

La situazione nelle scuole e nelle Rsa

Attualmente negli istituti scolastici cittadini 12 classi sono in quarantena e 28 sono in isolamento in attesa di provvedimenti di Ats. Il coronavirus nelle ultime settimane è entrato anche nelle due case di riposo cittadine. Nella Rsa Groane del Villaggio Snia si registrano 57 casi di ospiti contagiati, mentre gli operatori posti in quarantena al proprio domicilio sono 21. Nella Rsa Don Meani gli ospiti contagiati sono attualmente 5. Un operatore è positivo ed è in isolamento al proprio domicilio.