Droga addosso e in casa, 42enne arrestato per spaccio

Droga addosso e in casa, 42enne di Meda arrestato per spaccio.

Arrestato un 42enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Meda hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 42enne residente in città e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Addosso aveva cocaina e hashish

L’attività è scaturita durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al monitoraggio delle aree sensibili, quando i militari hanno notato l’uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi di un esercizio pubblico del centro cittadino. Sottoposto a perquisizione personale, il 42enne è stato trovato in possesso di 0,7 grammi di cocaina, 0,6 grammi di hashish e della somma in contanti di 375 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

In casa a Seveso trovata altra droga e materiale per lo spaccio

Il sospetto che l’attività delittuosa potesse interessare quantitativi superiori ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti, estendendo la perquisizione alla dimora temporanea dell’uomo situata nel Comune di Seveso. L’ipotesi investigativa ha trovato conferma all’interno dell’abitazione, dove sono stati rinvenuti ulteriori 72,6 grammi di cocaina e 44,9 grammi di hashish, già confezionati e suddivisi in singole dosi. Nel medesimo contesto, i militari hanno sequestrato un bilancino di precisione e vario materiale idoneo al taglio e al confezionamento dello stupefacente.

Convalidato l’arresto

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Monza, è stato condotto al giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del 42enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.