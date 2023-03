Droga all'interno del bar, chiuso il Caffè Neffa

E' stata disposta la chiusura per 20 giorni del bar "Caffè Neffa a Biassono . Gli agenti della Questura di Monza hanno sequestrato sostanze stupefacenti all'interno del locale.

L'intervento degli agenti, questa mattina

per motivi di sicurezza pubblica. Nella mattina di oggi venerdì 31 marzo, agenti della Questura di Monza e della Brianza della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, della Stazione Carabinieri e della Polizia Locale di Biassono hanno eseguito il provvedimento di chiusura per una durata di 20 giorni nei confronti del pubblico esercizio "NEFFA CAFE'" di Biassono un provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianzaper motivi di sicurezza pubblica.

Trovata droga all'interno del bar

In particolare, la Questura ha effettuato un controllo straordinario del territorio con l’ausilio dell’unità cinofila presso il locale NEFFA CAFE’ nel corso del quale è stata rinvenuta e sequestrata all’interno del bar sostanza stupefacente che era stata nascosta all’interno del pubblico esercizio.

Nel corso di passati controlli sono stati anche identificati numerosi avventori gravati da precedenti di polizia per uso personale di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, rapina, percosse, lesioni personali, getto di cose pericolose, pornografica virtuale, porto abusivo di armi, reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione.

Assembramenti fuori del bar, schiamazzi: le denunce dei vicini

Inoltre da numerose denunce ed esposti presentati dai residenti della zona è stato documentato con immagini fotografiche il degrado e gli assembramenti fuori dal locale, con gli avventori dello stesso, non solo dediti all’uso smodato di bevande alcoliche, ma che stazionando stabilmente appena fuori dal pubblico esercizio, per tutta la sera, fino a notte inoltrata con musica ad alto volume e schiamazzi, che hanno reso da lungo tempo insostenibile la permanenza nelle proprie abitazioni per i residenti della zona, creando alle stesse un forte disagio, ma, in particolare nei fine settimana, creando intralcio alla circolazione stradale.

Il provvedimento di chiusura

Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S, accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, nonchè l’incolumità delle persone, soprattutto giovanissimi, al fine di evitare il protrarsi delle predette e descritte condizioni di pericolosità sociale, con riguardo alla esigenza obiettiva di tutelare la sicurezza delle persone, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha dunque disposto la sospensione dell’attività con chiusura 20 giorni.