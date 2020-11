Arrestato 61enne, droga in auto e positivo al Covid

A Seregno arrestato dai Carabinieri un 61enne in transito con l’auto in via Milano: aveva oltre cento grammi di droga e soldi in contanti, inoltre è risultato positivo al Covid-19.

Fermato per un controllo in via Milano

Sabato i Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno tratto in arresto un 61enne di origini calabresi, da anni residente a Milano. L’uomo era alla guida di una utilitaria di colore grigio, modello Renault, quando è stato fermato dai Carabinieri del Radiomobile a un posto di controllo, all’altezza del distributore Q8 di Via Milano a Seregno.

Scoperto oltre un etto di droga

Insospettiti dall’atteggiamento del conducente, i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare nella quale è stato rinvenuto lo stupefacente: oltre un etto di cocaina. Il 61enne aveva con sé anche 700 euro in contanti, che gli investigatori ritengono il provento dell’illecita attività di spaccio.

Il 61enne era positivo al Covid

La verifica in banca dati ha permesso ai Carabinieri locali di verificare che l’uomo era positivo al Covid: quindi è stato denunciato anche per la violazione dell’obbligo di permanenza domiciliare fiduciaria. Al termine delle formalità di rito presso la caserma di piazza Prealpi, il calabrese è stato associato ala casa circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il 61enne, con precedenti specifici, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giorno precedente un altro arresto in città, leggi qui.

