Droga e soldi nel frigobar, arrestato un 20enne

Intercettato in auto a Meda e fermato per un controllo, nella sua casa a Baruccana aveva hashish, bilancini di precisione e mille euro.

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 20 anni, residente a Seveso, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Beccato in auto all’altezza di Meda

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, nell’ambito di un’attività volta alla repressione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, martedì 28 luglio 2026 hanno intercettato il giovane a bordo di un’auto mentre si dirigeva, a velocità sostenuta, in direzione di Meda.

Fermato per un controllo, aveva 20 grammi di cocaina

I poliziotti, insospettiti da tale comportamento, hanno fermato per un controllo il 20enne in via delle Grigne a Seveso, trovandolo in possesso di 20 grammi di cocaina. A seguito di perquisizione domiciliare in via Cascina Rossa, a Baruccana, il giovane ha riferito agli agenti di via Comasina di detenere ulteriore sostanza stupefacente e denaro.

A casa hanno trovato altra droga e soldi in un frigobar

In particolare i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 72 grammi di hashish, di cui 35 grammi occultati all’interno di un frigobar, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, due coltelli sporchi di sostanza stupefacente e circa mille euro.

Il 20enne è stato arrestato

Al termine degli accertamenti di rito, il giovane è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza per il giudizio con rito direttissimo.