Droga in una pochette griffata: pusher "alla moda" arrestato

Nascondeva la droga in una pochette di un noto marchio di alta moda. I Carabinieri hanno arrestano un 19enne brianzolo.

Droga nella pochette: beccato

La scorsa notte, intorno alle 02.30, i Carabinieri della stazione di Besana in Brianza, durante un servizio di pattugliamento del territorio di competenza, nel transitare in via Kennedy di Correzzana, hanno notato una Opel Corsa ferma sul ciglio della strada con due giovani a bordo.

I militari, insospettiti dall’insolita presenza di quell’auto, hanno deciso di fermarsi per un controllo. Così, inserita la retromarcia e percorso qualche metro indietro, si sono quindi accostati all’autovettura.

Il controllo

Durante le verifiche dei documenti di identità e di circolazione, i militari hanno notato a terra - appena fuori dall’auto - una pochette nera di Louis Vuitton.

Una volta aperta al suo interno hanno scoperto tre panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 300 grammi e un bilancino di precisione.

Avuto il sentore che potesse essere stata appena gettata fuori dall’auto, i Carabinieri hanno perquisito i due ragazzi entrambi 19enni, di cui uno di Correzzana, operaio, con precedenti per spaccio e uno studente di Lesmo.

Quasi 9mila euro in contanti

E proprio indosso al correzzanese è stato rinvenuto anche un portamonete della stessa marca e design della pochette poco prima raccolta con all’interno varie banconote in tagli da 10 e 20 euro.

A quel punto gli indizi raccolti hanno fatto convergere l’attenzione dei militari dell’Arma proprio sul giovane operaio e sulla sua abitazione.

Dentro l’appartamento in cui vive con i genitori è stata rinvenuta altra hashish, quasi 9mila in contanti e materiale per il confezionamento del tutto analogo a quello contenete la sostanza stupefacente già trovata.

Il 19enne è stato quindi arrestato e, in mattinata, processato per direttissima. Convalidato l’arresto, al termine dell’udienza è stato ricollocato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

La Questura di Monza, invece, venerdì ha inseguito e fermato uno spacciatore con le dosi di cocaina. Il 21enne, arrestato, sarà rimpatriato in Spagna.