Due eventi violenti e un incidente SIRENE DI NOTTE

Due eventi violenti, un grave incidente auto moto e un malore nella notte appena trascorsa in Brianza. Intervento dei soccorritori a Monza, Concorezzo e Seveso.

Malore a Seveso

Intorno all’una la prima chiamata al 112 per un malore occorso ad un uomo di 36 anni raggiunto in via Monte Rosa a Seveso dai volontari dell’Avis Meda. I soccorritori sono arrivati sul posto assieme ai Carabinieri della Compagnia di Seregno. Dopo le prime cure il 36enne è stato trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

Incidente a Concorezzo

Alle 2.51 invece i volontari di Avps Vimercate assieme all’automedica si sono portati a Concorezzo per un grave incidente che ha coinvolto un’auto e una moto in via Dante Alighieri. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono giunti anche i Carabinieri del Gruppo Compagnie Monza. Ferito un giovane di 31 anni trasportato in ospedale a Vimercate in codice giallo.

Due eventi violenti a Monza

Nella notte si segnalano anche due eventi violenti: il primo avvenuto a Monza, in un impianto lavorativo di via Buonarroti e classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come aggressione. Ferito lievemente un uomo di 34 anni trasportato al San Gerardo in codice verde. Sul posto i volontari della Croce rossa di Monza e Brianza e gli agenti della Questura di Monza.

Il secondo evento violento, classificato come rissa, è avvenuto a Monza, in viale Libertà. Sono rimasti coinvolti due uomini di 27 e 36 anni. Uno di loro è finito anche in ospedale in codice verde. Sul posto i volontari della Croce rossa di Villasanta e gli agenti della Questura di Monza.

