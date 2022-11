Come tutte le mattine si è recato al suo distributore di benzina per aprire la struttura. Ma ha trovato una brutta sorpresa.

Due furti in poche ore ad Arcore, presi di mira un benzinaio e delle auto in sosta

La vetrina del locale utilizzato come ufficio completamente rotto e all'interno tutto sottosopra. Il furto, all'interno del distributore Agip Eni nella centralissima via Casati, secondo quanto è stato possibile accertare, sarebbe avvenuto ieri sera dopo le 21. I malviventi hanno portato via il pc portatile e monetine per poche decine di euro. Non hanno lasciato nemmeno i bicchierini per la macchinetta del caffè.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Razzia in alcune auto posteggiate

E sempre ieri sera si è registrato un altro furto: questa volta nel parcheggio che si trova nei pressi dell'Istituto Dorotea e del PalaUnimec. I ladri in questo caso hanno fatto razzia in alcune auto posteggiate spaccando i vetri delle vetture e portandone via il contenuto.

Tentato furto in un altro distributore

Infine da segnalare un terzo episodio, solo tentato: i malviventi avrebbero provato a derubare anche un altro benzinaio, in via Gilera, a meno di 500 metri da quello di via Casati. Per entrare nel locale avrebbero tirato un grosso sasso contro la vetrina danneggiandola ma senza riuscire a rompere il vetro.

Sui diversi episodi sono in corso le indagini dei Carabinieri.