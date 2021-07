Due incidenti in pochi minuti: coinvolta la stessa auto?

Due incidenti in pochi minuti a Roncello: coinvolta la stessa auto? Le carambole sono avvenute ieri sera, mercoledì 30 giugno 2021: indagano i Carabinieri.

Il primo schianto

Il primo schianto è avvenuto poco dopo le 19.30 lungo il Provinciale: il frontale ha coinvolto due vetture, una proveniente da Basiano, l'altra intenta a immettersi in paese. Uno schianto molto violento, che ha costretto i soccorritori a intervenire in codice rosso. Sul posto sono accorse due ambulanze e un'automedica, che hanno portato le prime cure a una donna di 55 anni e un ragazzo di 21. Per fortuna le condizioni dei due sono andate migliorando nel corso dell'intervento e il codice è stato derubricato a giallo. I due sono stati quindi trasportati per accertamenti all'ospedale San Gerardo di Monza e all'ospedale di Vimercate. Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Concorezzo e Bellusco, impegnati a chiarire la dinamica dell'incidente. Da quanto appreso, infatti, solo una delle vetture si sarebbe fermata dopo lo schianto.

Il secondo incidente

Il secondo incidente si è verificato pochi minuti dopo, intorno alle 19.50. Teatro dello schianto questa volta è stata via Aldo Moro, poco distante dal luogo del primo frontale. L'impatto in questo caso è stato fortunatamente meno violento, con i soccorritori giunti sul posto in codice giallo. Le tre ambulanze e l'automedica tuttavia hanno dovuto prestare soccorso a quattro persone: un bimbo di 8 anni, una donna di 36 e due uomini di 47 e 66 anni. Tre dei quattro feriti sono stati trasportati al San Raffaele di Milano, uno all'ospedale di Vimercate: nessuno, fortunatamente, in gravi condizioni. Presenti sul posto per i rilievi del caso gli agenti del corpo di Polizia locale di Roncello.

Si indaga sulla dinamica

Le Forze dell'ordine sono impegnate in queste ore per fare chiarezza su quanto accaduto. Tra le piste battute anche quella che collegherebbe i due incidenti: è possibile, infatti, che a causare le carambole sia stata la stessa auto. Quest'ultima non si sarebbe fermata dopo il primo frontale e avrebbe causato il secondo incidente pochi minuti dopo, forse nel tentativo di scappare. Ovviamente si tratta solo di ipotesi, che potranno essere verificate solo nelle prossime ore grazie al lavoro di Carabinieri e Polizia locale.