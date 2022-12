Un altro infortunio sul lavoro a distanza di 24 circa da quello avvenuto ieri pomeriggio a Muggiò dove un un uomo di 64 anni è precipitato da un lucernario mentre si trovava sul tetto di una ditta di via Artigianato.

Due infortuni sul lavoro in 24 ore in Brianza: dopo Muggiò oggi soccorso un 53enne a Cesano

Oggi, venerdì 23 dicembre, l'intervento dei soccorritori è scattato poco dopo le 16.30. L'ambulanza della Croce verde di Lissone si è portata in via Marconato a Cesano Maderno, presso una ditta dove poco prima un uomo di 53 anni, per motivi ancora in corso d'accertamento, sarebbe caduto da una scala a pioli.

L'intervento di soccorso è stato inizialmente classificato in codice rosso, poi, fortunatamente, passato a giallo dopo le prime valutazioni sul posto. Il 53enne, che sembra essersi fatto male ad una spalla, è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell'infortunio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Cesano.