Due malori nella notte. Diversi incidenti nella serata di ieri

Nella notte tra lunedì e oggi, martedì 14 luglio, sono stati due gli interventi di soccorso effettuati in Brianza a seguito di malore. Nella serata di ieri invece si sono verificati diversi incidenti. Il dettaglio dei soccorsi.

Due malori nella notte

Nella notte la prima chiamata al 112 è arrivata pochi minuti dopo la mezzanotte per una donna di 47 anni che si è sentita male in strada a Cesano Maderno. I volontari della croce bianca di Seveso sono intervenuti rapidamente in via Marmolada, prestando le prime cure alla 47enne, per poi trasportarla in ospedale a Desio in codice verde.

Più gravi invece le condizioni della 28enne soccorsa pochi minuti prima delle 3 in viale Stucchi a Monza. La ragazza si è sentita male all’interno di un impianto lavorativo ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza e dell’automedica. Dopo le cure sul posto la 28enne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Vimercate.

Diversi incidenti nella serata di ieri

Nella serata di ieri invece segnaliamo diversi incidenti stradali: a Lentate, in via Nazionale dei Giovi, poco prima di mezzanotte un ragazzino di 14 anni è caduto dalla bicicletta, fortunatamente procurandosi solo qualche graffio. Mentre si è temuto il peggio a Lissone, dove alle 23 circa si è verificato un ribaltamento che ha coinvolto una donna di 31 anni e un uomo di 44. Dopo l’arrivo dei soccorsi in codice rosso non è stato disposto il trasferimento in ospedale.

A Desio un altro intervento per sinistro in via Carso poco prima delle 23. Sul posto i Carabinieri e l’ambulanza di Seregno soccorso. Fortunatamente non è stato necessario ricorrere alle cure ospedaliere.

Infine segnaliamo un incidente avvenuto a Cesano Maderno, in via Matteotti, poco dopo le 22.30. Coinvolte tre giovani dai 20 ai 22 anni. Sul posto due ambulanze e l’automedica, oltre ai Carabinieri della compagnia di Desio. Due delle ragazze ferite sono state portate negli ospedali di Monza e Desio in codice giallo, una in codice verde.

