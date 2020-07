Il parroco don Romeo Cazzaniga lascia Cesano Maderno

Don Romeo Cazzaniga lascia la Comunità pastorale Santissima Trinità di Cesano Maderno. Il suo successore arriva da Legnano.

Don Romeo lascia la Comunità pastorale Santissima Trinità

L’annuncio è stato affidato a un videomessaggio registrato ieri, 1 luglio 2020, e pubblicato poche ore fa sul web. Il trasferimento, dopo dieci anni, è in agenda per settembre. “Dal 1 settembre sarà nominato qui un nuovo parroco” l’annuncio del parroco, nato a Verano Brianza nel 1954. “Non so ancora chi è, ma gli do il benvenuto da parte di tutta la comunità. A me è stato chiesto di diventare parroco a Valsolda (Como)”.

La fatica e la tristezza

Il parroco resterà in città fino alla prima Messa dei diaconi cesanesi don Alessandro Sacchi e don Ronel Scotton, futuri preti il prossimo 5 settembre. Un momento di grande gioia per la Comunità pastorale che unisce ufficialmente da novembre 2019 le comunità cristiane di Binzago, Sant’Eurosia e Sacra Famiglia). Un momento prezioso, che don Romeo avrebbe voluto fosse vissuto in altra circostanza. “Immagino la fatica e la tristezza di tanti di voi e vi assicuro che la fatica è anche la mia” le sue parole alla comunità con cui negli anni ha creato un forte legame affettivo.

“Guardare al futuro”

Quindi ha spiegato: “Quando il Vescovo e il Vicario episcopale mi hanno chiesto di diventare parroco in un’altra comunità ho richiesto più volte loro di valutare se fosse davvero il momento più opportuno per un trasferimento, tenendo conto della pandemia che ha attraversato ognuno di noi, delle incertezze per il futuro e delle ordinazioni sacerdotali che ci stiamo preparando a vivere a settembre. Ma mi hanno ribadito che è il momento opportuno per un avvicendamento, invitando a guardare al futuro”.

Il nuovo parroco arriva da Legnano

Sempre ieri, 1 luglio 2020, il Vicario episcopale, don Luciano Angaroni, ha annunciato al Consiglio pastorale che il nuovo parroco della Comunità pastorale Santissima Trinità sarà don Fabio Viscardi. Nato il 7 dicembre 1957 a Merate, Lecco, oggi è parroco a Legnano.

