Due nuove apparecchiature per la Riabilitazione Pneumologica a Seregno. Utili per studiare i disturbi del sonno.

Ancora nuove tecnologie destinate all’attività riabilitativa del presidio ospedaliero di

Seregno. Si tratta, innanzitutto, di due apparecchiature per la Riabilitazione

Pneumologica utili all’identificazione delle patologie respiratorie del sonno in pazienti adulti e pediatrici.

Utili per i disturbi nel sonno

Sono polisonnigrafi che consentono un esame diagnostico, non invasivo, che accerta le modificazioni dell’attività cerebrale, muscolare, cardiaca, respiratoria che si verificano durante il sonno. Lo specialista, poi, in base ai risultati del test è in grado di valutare la natura del disturbo notturno e pianificare la terapia più

adeguata.

Nuovo ecografo cardiovascolare

Inoltre, nel gennaio scorso, in periodo pre Covid, è stato acquisito anche un nuovo ecografo cardiovascolare di ultima generazione per la struttura di Riabilitazione Cardiologica. E’ un strumentazione totalmente digitale, dotata delle più avanzate soluzioni tecnologiche, di ergonomia, automazione e analisi.

L’interfaccia utente touch screen riduce i passaggi e i movimenti necessari a

completare l’esame, ottimizzando modalità e tempistiche di esecuzione dell’esame

stesso. La nuova tecnologia delle sonde, unita alla capacità di elaborazione del

processore, garantisce performance eccellenti nell’imaging cardiovascolare.

