Due ragazzini si schiantano in moto, gravissimo un 17enne

Brutto incidente in moto ieri notte (domenica 3 settembre 2023), due minorenni si sono schiantati in via Vittorio Emanuele a Triuggio, uno di loro sarebbe in gravissime condizioni.

Due ragazzini si schiantano in moto

L'incidente si è verificato intorno all'1.30 lungo via Vittorio Emanuele, la direttrice che collega Triuggio a Canonica, più o meno all'altezza del civico 70. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un ragazzo di 17 anni avrebbe perso il controllo della propria moto, schiantandosi. Il ragazzino trasportava un'amica di 16 anni, entrambi sono rimasti feriti seriamente.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati in codice rosso e con la massima urgenza due ambulanze della Croce Bianca di Besana Brianza, un'auto medica e l'elisoccorso, atterrato in un campo. Allertate anche due auto dei Carabinieri della Compagnia di Monza. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al giovanissimo centauro e il ragazzo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. La 16enne è stata invece elitrasportata all'ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni del 17enne sembrerebbero essere ancora critiche.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 5 agosto 2023.