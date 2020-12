Al via gli appuntamenti di “Ritratto di famiglie”: due serate per conoscere l’affido a Carate Brianza. Appuntamento il 2 e il 10 dicembre.

Due serate per conoscere l’affido

Doppio incontro sulla piattaforma GoToMeeting per conoscere i programmi dell’Ambito Territoriale di Carate e del “Progetto Affido-Tepee”

Nasce grazie alla collaborazione con il Servizio affidi dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza e “Progetto Affido-Tepee”, assieme al Comune di Carate Brianza, l’iniziativa “Ritratto di Famiglie (Due serate per) Conoscere l’affido”. Un doppio appuntamento per sensibilizzare il tema dell’affido familiare, in cui poter ascoltare approfondimenti e vicende raccontate in prima persona da chi vive quotidianamente questa esperienza.

Incontri online

Il primo incontro è dedicato a “Ti racconto il mio affido” alle testimonianze dalla viva voce dei protagonisti: le famiglie, i ragazzi e i bambini racconteranno la loro normalità quotidiana. Si replica giovedì 10 dicembre con “Per saperne di più” una seconda serata riservata agli interventi degli operatori che tutti i giorni si occupano a livello locale di affido. Gli incontri gratuiti si terranno il 2 ed il 10 dicembre alle ore 20.45 sulla piattaforma GoToMeeting ai seguenti link:

– 2 dicembre: https://bit.ly/3q1t77i

– 10 dicembre: https://bit.ly/3fyxXEm

“L’affido, un dono che arricchisce reciprocamente”

“Abbiamo voluto organizzare queste due serate perché conosciamo l’importate ricettività del territorio: in diverse occasioni abbiamo avuto non solo la prova ma anche la prontezza di risposta dei nostri concittadini soprattutto su temi che riguardano famiglie e minori – hanno spiegato il Sindaco, Luca Veggian e l’Assessore alle Politiche sociali e Associazioni sociali, Cristina Camesasca – Siamo sicuri che promuovendo l’affido, possiamo alimentare un circolo vizioso che coinvolga molte famiglie: aprire a bambini e ragazzi la propria famiglia è un dono che arricchisce reciprocamente”.

