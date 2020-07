E’ caccia al pirata che ha urtato un ciclista FOTO

E’ caccia al “pirata della strada” che questa mattina (domenica 26 luglio 2020) ha urtato un ciclista in via Donizetti a Briosco e poi si è dato alla fuga.

Caccia al pirata della strada

L’allarme è scattato alle 11.07 dopo che in via Donizetti si è verificato l’investimento di un ciclista. Un impatto violento tanto che l’intervento dei soccorritori inizialmente è in codice rosso e sul posto, oltre all’elisoccorso, sono arrivati un’ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Seregno. A essere rimasto ferito nell’incidente è un uomo di 45 anni: durante i soccorsi le condizioni del ferito sono apparse meno critiche di quanto sembrava subito dopo l’investimento e l’intervento è stato declassato da codice rosso a giallo. Il ciclista 45enne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Le indagini dei carabinieri

I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri di Giussano che stanno indagando sulla vicenda. Una parziale ricostruzione di quanto accaduto è stata fornita dalla vittima stessa del sinistro, che è sempre rimasta cosciente, e da alcuni testimoni. In pratica un automobilista procedeva in via Donizetti, nella stessa direzione della bicicletta. Più o meno all’altezza del centro sportivo ha urtato la bicicletta che lo precedeva e si è allontanato senza prestare soccorso.

Le condizioni del ferito

Il 45enne è ancora ricoverato in ospedale a causa del trauma cranico e in attesa di ulteriori accertamenti sanitari. Non è comunque in pericolo di vita. I Carabinieri proseguiranno nelle indagini alla ricerca del “pirata della strada”.

Il servizio completo anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 28 luglio 2020.

TORNA ALLA HOME