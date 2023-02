E' fuori pericolo e sta bene il bambino investito da un'auto a Lesmo

E' fuori pericolo il bambino investito da un'auto a Lesmo nella serata di ieri, venerdì 10 febbraio 2023. Trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è sotto osservazione da parte del personale medico, ma sta bene.

Bambino investito fuori pericolo

Se l'è cavata con qualche botta e un grande spavento il 12enne che ieri è stato investito in via Caglio, a Peregallo, mentre attraversava la strada. Il bambino stava per raggiungere i garage sul lato sinistro della carreggiata quando, all'improvviso, è stato travolto da una Peugeot che stava percorrendo il senso unico. Per qualche minuto si è temuto il peggio, ma le sue condizioni sono comunque apparse fin da subito meno gravi del previsto.

In ospedale con l'elisoccorso

Il giovanissimo è rimasto cosciente per tutto il tempo, ma vista la botta subita i medici hanno comunque preferito trasportarlo in ospedale a bordo dell'elisoccorso. I primi esami hanno comunque escluso qualsiasi danno a livello cerebrale, ma il personale sanitario ha preferito tenerlo in osservazione per accertamenti viste le ferite subite al volto e al torace. Il 12enne, in ogni caso, è stato dichiarato fuori pericolo.