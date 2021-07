E' in prognosi riservata la 16enne investita a Paina

E' ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano, in prognosi riservata, la 16enne investita ieri, venerdì 9 luglio 2021, in via Trieste a Paina, all'altezza del civico 1.

Travolta da due auto

La giovane, classe 2005, casa a Birone, era andata a trovare un'amica, in via Trieste a Paina, frazione di Giussano. Ha attraversato la strada, in un tratto dove non ci sono strisce pedonali: è stata travolta da una prima auto, una Seat Leon, e poi da una seconda, una Fiat Panda, proveniente dal senso di marcia opposto. Erano circa le 18,40.

Al Niguarda in codice rosso

Le condizioni della giovane sono parse da subito serie. In via Trieste sono arrivate a sirene spiegate tre ambulanze di Seregno Soccorso ed Avis Meda; è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. La 16enne, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice rosso al Niguarda di Milano. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Giussano che hanno chiuso la via al traffico. A loro il compito di chiarire la dinamica dell'incidente.

Soccorsi anche tre bambini

Soccorsi, ma fortunatamente in buone condizioni, anche altre cinque persone: un uomo di 34 anni, una donna di 24 e tre bambini dai 3 ai 4 anni, passeggeri delle auto coinvolte nell'incidente. Per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale.