E' l'avvocato Massimiliano Summa la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa notte a Cesano Maderno.

Residente in città da pochi anni, originario di Luino, l'avvocato è stato soccorso poco dopo le 2 sulla via Garibaldi, a Molinello, una delle principali arterie del territorio comunale. Soccorsi che si sono purtroppo rivelati inutili: il 38enne è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Nessun altro coinvolto nel sinistro

Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo, classe 1984, abbia perso il controllo della moto Ducati su cui viaggiava e sia caduto al suolo. Il personale medico intervenuto in via Garibaldi ha effettuato un massaggio cardiaco prima di trasportare in codice rosso il cesanese al San Gerardo di Monza, dove è stato dichiarato deceduto alle 3.25. Dai rilievi effettuati dai Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno si esclude al momento il coinvolgimento di terzi. Le indagini sono tuttora in corso.