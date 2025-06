E' morta Giovanna Barindelli, la commercialista filantropa

E' morta alle prime ore di oggi, domenica 15 giugno, Giovanna Barindelli. Stimata commercialista di Cesano Maderno, con il marito, l'ex assessore regionale Sergio Cazzaniga, era stata tra i fondatori del Lions Club Cesano Maderno Borromeo.

Classe 1950, Giovanna Barindelli aveva 75 anni. Era ricoverata da giovedì sera all'ospedale San Pio X di Desio, nel reparto di Terapia intensiva. Le sue condizioni, ieri, sabato, sembravano in netto miglioramento. "Stavamo pensando alla vacanza, magari una crociera rilassante, da fare appena fosse stata dimessa", racconta il marito, incredulo e sconvolto.

La camera ardente, dove da questa mattina il viavai è incessante, è stata allestita nello studio professionale Barindelli Riva di via Borromeo, accanto a Palazzo Arese Borromeo, che Giovanna Barindelli aveva fondato cinquant'anni fa con il socio Franco Riva, già sindaco di Giussano. "Era la sua casa, abbiamo voluto così", dice il marito Sergio Cazzaniga, con cui l'anno prossimo la 75enne avrebbe festeggiato i 50 anni di matrimonio.

"Mamma Giovanna mi ha preso da un orfanotrofio-lagher a Bucarest in precarie condizioni di salute e mi ha ridato la vita per la seconda volta - il dolce messaggio social dell'amatissimo figlio Alessandro - E’ stata per me una mamma esemplare e per mio papà Sergio una moglie eccezionale. Una donna forte, visionaria e piena di sogni e di passioni, ma sempre concreta e coerente sia nel suo lavoro di commercialista che nelle vicende quotidiane della famiglia, cui era molto molto legata".