E' morta la donna investita in bicicletta da un'auto

Uno scontro violentissimo, che non le ha lasciato scampo. E' morta la donna di 63 anni coinvolta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 novembre, in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

E' accaduto a Bernareggio, attorno alle 17.30, lungo lungo via Roma, all'altezza del civico 80, la strada principale e più trafficata del paese già teatro di molti incidenti anche gravi.

Le sue condizioni sono peggiorate velocemente

La donna è stata travolta da un'auto pare mentre attraversava la provinciale in sella alla bici. In un primo tempo le sue condizioni erano apparse serie ma non gravissime tanto che l'ambulanza era intervenuta in codice giallo. Il quadro è però ben presto peggiorato. Il mezzo di soccorso è ripartito alla volta dell'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

Vana la corsa in ospedale

I medici dell'ospedale hanno tentato di salvarle la vita, ma in serata la 63enne è spirata. Ai Carabinieri e alla Polizia locale il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le responsabilità.