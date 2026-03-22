E’ morto don Massimo Donghi

Originario di Baruccana di Seveso, il sacerdote ha prestato servizio a Macherio, Besana in Brianza e Limbiate. Aveva 55 anni

Si è spento oggi, domenica 22 marzo 2026, don Massimo Donghi, dopo una (purtroppo inutile) lotta contro la malattia.

L’impegno in Brianza

Don Massimo, 55 anni, originario di Baruccana di Seveso, è stato coadiutore parrocchiale a Macherio e responsabile della pastorale giovanile a Besana in Brianza prima di essere chiamato a guidare la Comunità pastorale di Cassina de’ Pecchi (in provincia di Milano) dove è rimasto per ben nove anni. Nel settembre 2024 è stato chiamato a guidare la comunità pastorale Maria Regina del Rosario di Limbiate.

La lotta con il tumore

Ad agosto 2025 è stato ricoverato una prima volta in ospedale dove gli sono state praticate una gastroscopia e una biopsia per arrivare alla diagnosi della neoplasia all’esofago.

Le esequie

I funerali saranno celebrati mercoledì 25 marzo alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Limbiate. Li presiederà l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. La camera ardente sarà allestita direttamente nella chiesa parrocchiale a partire dal termine della Messa delle 18 di oggi.