E' morto il lissonese colto da malore in bici

Le sue condizioni erano parse sin dall'inizio critiche e, purtroppo, malgrado l'intervento dei soccorritori e il trasferimento in ospedale, il lissonese colto da un malore in bici lunedì mattina non ce l'ha fatta

Il malore mentre era in giro in bici

L'allarme era scattato lunedì mattina, poco prima di mezzogiorno. Un 57enne residente a Lissone stava facendo un giro in bici quando è rovinosamente caduto a terra mentre si trovava a Vimercate, lungo la Strada provinciale «Pagani». Sul posto sono intervenute immediatamente un’ambulanza e un’automedica, entrambe in codice rosso. Dopo le prime urgenti cure sul posto e la consapevolezza che il lissonese fosse stato colto da un malore, i sanitari hanno trasportato il 57enne in ospedale al San Gerardo di Monza dov’è stato preso in carico dal personale medico.

Malgrado i tentativi dei medici, il lissonese è poi spirato al Pronto soccorso