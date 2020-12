E’ morto il pedone investito in via Magenta a Seregno

Non ce l’ha fatta il pedone investito questo pomeriggio a Seregno in via Magenta.

E’ morto il pedone investito da un furgone

Il sinistro si è verificato intorno alle 15 di oggi, lunedì 14 dicembre 2020, in via Magenta, tra i civici 24 e 26. Coinvolti un Renault Kangoo condotto da una seregnese classe 1972 e un pedone classe 1978. Si tratterebbe di un senza tetto di origine marocchina, già noto in città. Nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarlo è deceduto all’ospedale di Desio.

Indagini in corso

La Polizia Locale, prontamente accorsa sul posto per i rilievi di rito, ha avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Al vaglio ci sono diverse ipotesi. Da chiarire infatti se l’uomo sia stato investito dalla conducente del fugone o se magari a causa di un malore si trovasse già steso a terra in mezzo alla strada e successivamente il furgone gli sia finito sopra. Per rimuovere il mezzo e consentire ai soccorritori di prestare le prime cure all’uomo è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.

