Furgone svolta e investe un pedone: codice rosso a Seregno FOTO

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 dicembre, a Seregno. Un furgone, durante una svolta, ha investito un pedone.

Furgone svolta e investe un pedone: codice rosso a Seregno

Sono ancora pochissime le informazioni in merito al sinistro che si è verificato intorno alle 15 in via Magenta, nei pressi del civico 24. Dai primi accertamenti sembrerebbe che un Renault Kangoo, durante una svolta, abbiamo investito un uomo di circa 50 anni.

Le conseguenze per il 50enne investito sono apparse subito gravi: sul posto si sono portati i volontari di Seregno Soccorso supportati dal medico, oltre ai Vigili del fuoco e agli agenti della Polizia locale.

L’area in cui è avvenuto l’incidente è stata subito transennata per permettere ai vigili di effettuare tutti i rilievi del caso.

Il 50enne investito invece, dopo le cure sul posto, è stato trasferito d’urgenza in ospedale in codice rosso.

