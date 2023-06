E' morto Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia e fondatore di Forza Italia e di Mediaset aveva 86 anni ed è deceduto stamattina, lunedì 12 giugno 2023, all'ospedale San Raffaele dove si trovava ricoverato da venerdì scorso.

L'ex presidente del Milan aveva 86 anni. Berlusconi era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero di quasi 50 giorni terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una forma di leucemia. In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina.

Era stato dimesso il 19 maggio

Lo scorso 19 maggio le dimissioni e il rientro ad Arcore dove era stato accolto dal caloroso applauso dei suoi dipendenti. Anche durante la degenza in ospedale Berlusconi non aveva comunque rinunciato ad occuparsi delle vicende politiche nazionali, apparendo anche in video due volte: in occasione della convention azzurra di Forza Italia a Milano e in occasione delle elezioni amministrative, invitando i cittadini a votare.