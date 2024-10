E' stato ritrovato il ragazzo scomparso

E' la notizia più bella, quella che tutti attendevano. Il sedicenne scomparso da giovedì scorso da Monticello Brianza è stato trovato nella serata di ieri, mercoledì 16 ottobre alla fermata della metropolitana Moscova a Milano.

Ritrovato il 16enne scomparso

Stando alle informazioni raccolte, il giovane studente di Villa Greppi è stato trovato a Milano, che aveva raggiunto già nelle ore successive all'allontanamento dopo essere salito su un treno alla stazione di Cernusco Lombardone. La notizia è stata diffusa dal Comune di Monticello all'ora di cena.

Cinque giorni di ricerche

Il 16enne si era allontanato da casa sua a Monticello Brianza nella tarda serata di giovedì 10 ottobre. Per due giorni lo si è cercato inutilmente nei boschi del Parco del Curone a La Valletta Brianza ma le immagini delle telecamere, da domenica, hanno cambiato completamente la prospettiva dei ricercatori. L'ultima persona a vedere il 16enne era stata la sorella, a casa, alle 23.30. Quindi, gli occhi elettronici lo avevano immortalato fuori casa alle 00.49, quindi al Molinazzo tra Cernusco Lombardone e Montevecchia all'1.46, fuori dal Bowling di Merate alle 2.37 e, alle 3 in stazione a Cernusco Lombardone.

Ricerche estese anche in Brianza

Era entrato in sala d'aspetto, aveva atteso l'alba ed era quindi salito sul primo treno del mattino in direzione Milano. Sceso a Porta Garibaldi, aveva poi fatto perdere le sue tracce. Nella giornata di ieri, mercoledì, si erano inseguite numerose segnalazioni anche in Brianza, tra Usmate Velate e Seregno, con gruppi di ricerca che avevano iniziato a battere anche queste aree.

L'abbraccio della famiglia

Invece il giovane studente era a Milano, all'interno della fermata della metropoluitano Moscova. Riconosciuto dalla sicurezza Atm, è stato affidato agli agenti di Polmetro che hanno quindi avvertito i familiari. La mamma e le sorelle lo hanno quindi potuto riabbracciare dopo quasi una settimana d'angoscia.