Ecco chi è il 44enne scomparso questa mattina a Bellusco

Incidente sul lavoro a Bellusco, ecco chi è il 44enne scomparso questa mattina. Si tratta del senegalese Diouf Saliou, operaio della “Zincol” da oltre vent’anni.

Colonna portante dell’azienda, Diouf Saliou lavorava da oltre 20 anni nella zingheria di Bellusco. Molto attivo nella comunità senegalese della zona, il 44enne, residente con la famiglia a Capriate San Gervasio, lascia la moglie e quattro figli. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine, ma delle prime ricostruzioni pare che l’operaio sia caduto in un forno spento da un’altezza di circa 13 metri. Diouf era impegnato in normali manovre di manutenzione della struttura.

Grande l’attenzione profusa da Diouf in ambito della sicurezza sul lavoro, a tal punto da candidarsi alle prossime elezioni per l’Rsu. A rivelarlo è la stessa Fiom-Cgil:

“Era un lavoratore attento alle condizioni di vita e di lavoro all’interno della sua fabbrica – afferma Adriana Geppert Segretaria e responsabile della Salute e sicurezza della Fiom Cgil Brianza – Attento ai valori del sindacato e alla giustizia sui luoghi di lavoro, iscritto da tantissimi anni al sindacato. Principi e convinzioni che l’aveva fatto candidare per l’elezione della Rappresentanza Sindacale Unitarie, ed anche come Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza, nella lista della FIOM CGIL che si doveva tenere il prossimo 13 Marzo”.

Le fa eco il segretario generale della Fiom-Cgil Brianza Pietro Occhiuto:

“Non ci sono parole per commentare quanto accaduto, siamo di fronte ad una vera e propria emergenza nazionale. Non si può non affrontare questo tema con la giusta importanza che deve avere. Quello che sta avvenendo nei luoghi di lavoro è una vera e propria strage, la dobbiamo chiamare proprio così”.