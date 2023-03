Ecco chi è la vittima del tragico incidente in moto di Varenna

A perdere la vita nel tragico incidente di Varenna avvenuto nella giornata di ieri, domenica 19 marzo 2023, è stato Francesco Panighi, 64 anni, residente a Camparada. Ancora in gravi condizioni la moglie, Loredana Confalonieri, ricoverata all'ospedale di Varese.

Il tragico incidente

L'incidente, dicevamo, è avvenuto sul lungolago, in provincia di Lecco. Panighi si trovava in sella alla sua "Aprilia" e trasportava dietro di lui la moglie. Per motivi ancora del tutto accertare si è scontrato frontalmente con un'auto che viaggiava sulla corsia opposta. L'impatto è stato inevitabile e purtroppo fatale per il 64enne, volto noto della comunità di Camparada e da sempre grandissimo appassionato di moto, morto praticamente sul colpo.

Ancora grave la moglie

La moglie Loredana, che con il marito condivideva la passione per le due ruote, lotta ancora tra la vita e la morte. La 60enne è attualmente ricoverata all'ospedale di Varese, dove è stata trasportata in elicottero in codice rosso dopo essere stata intubata sul posto. La donna, conosciuta in paese per aver lavorato come parrucchiera, resta in costante osservazione da parte del personale medico. Operata d'urgenza nella serata di ieri, resta in prognosi riservata a causa dei numerosi e profondi traumi riportati.