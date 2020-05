Ecco chi è la vittima dell’incidente di Agrate

Si chiamava Carla Bellato, aveva 84 anni e viveva a Brugherio, la donna che è deceduta questa mattina a seguito dell’incidente avvenuto in via Archimede ad Agrate Brianza.

Il drammatico incidente ad Agrate

La donna stava viaggiando da Agrate verso Brugherio, probabilmente verso casa, a bordo della sua Fiat 600 quando all’altezza di una curva a destra ha sbandato andando a finire nella corsia opposta dove proprio in quel momento sopraggiungeva una Nissan con a bordo una coppia.

L’urto è stato particolarmente violento, per la 84enne non c’è stato scampo. Feriti anche i conducenti dell’altra auto: l’uomo alla guida è stato portato in ospedale in codice verde per alcune contusioni. La moglie al suo fianco in codice giallo per un trauma toracico.

