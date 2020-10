Elisoccorso a Giussano, ferito diciassettenne

Un diciassettenne è rimasto ferito oggi, sabato 24 ottobre, in un brutto incidente a Giussano.

Schianto in viale Lario a Giussano

E’ atterrato anche l’elisoccorso per l’incidente che si è verificato in viale Lario attorno alle 15,30. Nello scontro tra un’automobile e una moto ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni, soccorso in codice rosso. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro dove sono intervenuti per i rilievi anche gli agenti della Polizia locale e un’autoambulanza della Croce Bianca di Giussano.

Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza da Milano. Le condizioni del giovane, dopo i primi soccorsi, sono migliorate ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

