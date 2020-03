Emergenza Coronavirus, centro anziani di Bellusco in quarantena. Uno degli ospiti della “Fondazione Maria Bambina” è risultato positivo al tampone.

Chiuso il Centro diurno

Nella giornata di lunedì è arrivato, da parte dell’Amministrazione comunale, l’annuncio di un primo caso di Coronavirus a Bellusco. Nelle ore successive si è scoperto che si tratta di un ospite della “Fondazione Maria Bambina”, la struttura che ospita 10 persone in alloggi protette. Quest’ultime, ovviamente, sono state messe in quarantena, mentre l’anziano si trova ricoverato all’ospedale di Vimercate. In quarantena anche gli operatori della struttura che hanno vissuto a stretto contatto con l’anziano. Per quanto riguarda il Centro diurno, invece, che ospita quotidianamente 30 persone, si è optato per la chiusura. Gli anziani sono tutti in isolamente domestico.

