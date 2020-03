Primo caso di contagio da Coronavirus a Bellusco. A darne notizia è stata questa mattina l’Amministrazione comunale.

Primo caso di contagio da Coronavirus a Bellusco

“E’ arrivato purtroppo il momento anche per Bellusco di far fronte al primo caso di cittadino positivo al Coronavirus” si legge nella nota del comune.

La comunicazione è arrivata poche ore fa dall’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e da persone vicine al cittadino contagiato. Ad ora si stanno attivando tutti i provvedimenti per garantire la sicurezza del cittadino, dei suoi familiari e delle persone che sono venute in contatto con lui, nonché dei cittadini di Bellusco.

Le parole del sindaco

“Tengo a farvi questa comunicazione nell’ottica della massima trasparenza e di una informazione tempestiva su quanto sta avvenendo in questi giorni – scrive nella nota il sindaco Mauro Colombo. Ma allo stesso tempo vi invito a non avere paura. ad avere fiducia nei protocolli attivati da Ats e definiti a livello nazionale. Siamo una comunità, dimostriamolo oggi più che mai”.

Il cittadino, chi è entrato in contatto con lui e voi tutti non siete e non sarete lasciati soli di fronte all’emergenza – conclude la nota – Intanto continuiamo a rivedere le nostre priorità e modifichiamo i nostri comportamenti per evitare contagi. Bellusco cresce, anche così”.

