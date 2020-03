Emergenza Coronavirus, il sindacato Usb: “Chiudete la Stmicroelectronics”.

Una richiesta forte e clamorosa quella avanzata in queste ore dall’Unione sindacale di base per il sito di Agrate della multinazionale italofrancese.

Secondo i rappresentanti di Usb l’azienda non starebbe gestendo al meglio la situazione dei contagi e l’unica soluzione per evitare la diffusione della malattia sarebbe la chiusura degli stabilimenti agratesi per almeno due settimane.

Nel sito di Agrate di Stm lavorano circa 5mila persone

Il sito di Agate è una sorta di paese, dove ogni giorno lavorano più di 5mila persone tra dipendenti e addetti di ditte esterne, che provengono da tutta la Lombardia.

“Situazione molto preoccupante”

“La situazione è molto preoccupante – ha spiegato Michele Solimando dell’Usb – Stiamo parlando del sito lavorativo più grande della Lombardia con persone che arrivano da ogni parte della Regione. Abbiamo notizia di tre casi di positività in Stmicroelectronics. La gestione da parte dell’azienda e di Ats non è all’altezza. Lo si è visto già in occasione del primo caso di positività che è stato reso noto ai colleghi dallo stesso lavoratore e non da Ats e dall’azienda come invece sarebbe dovuto essere, secondo precedenti indicazioni date dalla stessa azienda attraverso una mail interna.

Il volantino

” Manca una procedura unificata per la gestione di eventuali nuovi casi di positività e di quarantena per chi è entrato in contatto con la persona – si legge in un volantino diffuso da Usb – o ha frequentato l’ambiente dove si è verificato. Non sono stati forniti neanche mascherine e guanti”

“Chiusura totale unica soluzione”

Secondo Usb l’unica soluzione per evitare la diffusione del virus è la chiusura totale del sito di Agrate.

“Chiusura totale per almeno due settimane con congedo retribuito – spiega ancora Solimando – I rischi per i lavoratori sono troppo alti. Lo abbiamo ribadito anche oggi in occasione di un incontro con l’azienda”.

Per rendere ancor più forte la protesta, Usb ha proclamato una serie di scioperi nelle giornata di venerdì, sabato e domenica ai quali potrebbe a breve aggiungersene anche un quarto.

Intanto il caso Stm e in generale della situazione delicata e di tensione che si sta vivendo in diversi siti produttivi di Monza e Brianza è stata portata anche all’attenzione della Regione dal gruppo del Movimento 5 Stelle.

Torna alla home.