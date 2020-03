Emergenza Coronavirus: un conto corrente per aiutare l’Asst di Vimercate.

Un nuovo canalealle prese con l’emergenza Coronavirus . Un’iniziativa istituzionale che si aggiunge alla raccolta fondi, sempre per l’ospedale di Vimercate, lanciata un paio di giorni fa da tre giovani di Bellusco e Vimercate

“In questi giorni di emergenza sanitaria da Coronavirus o Covid 19, in continua evoluzione, siamo stati contattati da diversi cittadini che hanno espresso il desiderio di fare una donazione per sostenere l’attività sanitaria dell’ASST di Vimercate – fanno sapere dalla direzione – L’Asst ha deciso, così, di attivare un canale istituzionale, grazie al quale chiunque voglia donare fondi per contribuire a sostenere l’attività di cura e assistenza dei nostri professionisti sanitari, può farlo”.